Balıkesir'de gölete düşen 10 yaşındaki çocuk boğuldu - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Balıkesir'de gölete düşen 10 yaşındaki çocuk boğuldu

AA - Emrah Çakmak - Güncel
 - Güncelleme:
Balıkesir'de gölete düşen 10 yaşındaki çocuk boğuldu

Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde, dengesini kaybederek gölete düşen çocuk boğuldu.

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde, dengesini kaybederek gölete düşen çocuk boğuldu.

İlçeye bağlı kırsal Davutlar Mahallesi'nde kuzeniyle arazide koyun otlatan Emir Esnek (10), göletin kıyısındayken bir anda dengesini yitirerek suya düştü. Esnek, sudan çıkmayı başaramadı.

Kuzeninin durumu bildirmesi üzerine bölgeye gelen çocuğun yakınları, Emir'in cansız bedenini göletten çıkardı.

Jandarma ekiplerince inceleme başlatıldı.

Bigadiç Belediye Başkanı İsmail Avcu da olay yerine gelerek acılı aileyi teselli etmeye çalıştı.

Balıkesir'de gölete düşen 10 yaşındaki çocuk boğuldu

Balıkesir'de gölete düşen 10 yaşındaki çocuk boğuldu

Balıkesir'de gölete düşen 10 yaşındaki çocuk boğuldu

AA / Emrah Çakmak - Güncel

Balıkesir, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title