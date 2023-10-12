Balıkesir'de freni boşalan vinçten atlayan sürücü yaralandı, yanındaki kişi hayatını kaybetti

Balıkesir'in Gönen ilçesinde freni boşalan bir vinçten atlayan sürücü yaralandı, yanındaki kişi ise hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

BALIKESİR'in Gönen ilçesinde, freni boşalan vinçten atlayan sürücü Hakan Çetin (35) yaralandı, yanındaki Yılmaz Çetin (48) ise hayatını kaybetti.

Kaza, akşam saatlerinde Gönen ilçesi Gönen- Balya karayolu üzerinde meydana geldi. Hakan Çetin yönetimindeki 10 TD 049 plakalı vinç, freninin boşalması sonucu sürücüsünün kontrolünden çıktı. Vincin yol kenarındaki boş araziye girdiği sırada sürücü Hakan Çetin ile yanındaki Yılmaz Çetin araçtan atladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Yılmaz Çetin'in hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan sürücü Hakan Çetin ise kaza yerindeki ilk müdahalesinin ardından Gönen Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı.

Yılmaz Çetin'in cansız bedeni, savcılık ve polis ekiplerinin incelemesinin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.