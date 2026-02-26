Haberler

Balıkesir'de F-16 Uçağının Düşmesi... Katar'dan Türkiye'ye Taziye Mesajı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Katar, Balıkesir’de F-16 savaş uçağının düşmesi sonucu bir pilotun şehit olduğu kazaya ilişkin Türkiye’ye taziye mesajı yayımladı. Katar Ankara Büyükelçiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, trajik uçak kazası nedeniyle Türkiye Cumhuriyeti hükümetine ve halkına en derin taziyelerin iletildiği belirtildi.

(ANKARA) – Katar, Balıkesir'de F-16 savaş uçağının düşmesi sonucu bir pilotun şehit olduğu kazaya ilişkin Türkiye'ye taziye mesajı yayımladı. Katar Ankara Büyükelçiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, trajik uçak kazası nedeniyle Türkiye Cumhuriyeti hükümetine ve halkına en derin taziyelerin iletildiği belirtildi.

Açıklamada, "Katar Devleti'nin Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliği, bir pilotun şehit düşmesine neden olan trajik uçak kazası nedeniyle Türkiye Cumhuriyeti hükümetine ve halkına en derin taziyelerini ve içten başsağlığı dileklerini bildirir" ifadelerine yer verildi. Büyükelçiliğin, Katar Devleti'nin Türkiye'deki "kardeşlerine" olan daim desteğini teyit ettiği ve bu acı kayıpta dayanışma içinde olunduğunu vurguladığı aktarıldı.

Kaynak: ANKA
Bir sonraki ABD-İran görüşmesi Viyana'da: Nükleerin yurt dışına transferini reddediyoruz

Görüşme yeri değişti! İran, Trump'ın olmazsa olmaz şartını reddetti
Netanyahu'ya sarıldığı fotoğrafın bedeli ağır oldu

Bu sarılmanın bedeli ağır oldu
Ayrılık 5 gün içerisinde resmileşecek! Diego Carlos'a sürpriz talip

Yıldız oyuncu, 5 gün içinde takımdan tamamen ayrılacak
14 yaşındaki kız çocuğu, babasını nasıl öldürdüğünü anlattı: İzlediğim filmde...

Babasını uykuda öldüren 14 yaşındaki kız çocuğu, o anları anlattı
E-ticaret şirketi 800 işçiyi işten çıkaracak

E-ticaret şirketi yüzlerce çalışanı işten çıkaracak
Tam 8 isim! Galatasaray'ı bekleyen büyük tehlike

Tam 8 isim! Galatasaray'ı bekleyen büyük tehlike
Hakan Çalhanoğlu, Inter ile ipleri tamamen kopardı

İpleri tamamen kopardı