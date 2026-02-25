Haberler

Balıkesir'de F-16 Uçağının Düşmesi... İletişim Başkanı Duran'dan Taziye Mesajı

Güncelleme:
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Balıkesir'de F-16 savaş uçağının düşmesi sonucu Hava Pilot Binbaşı İbrahim Bolat'ın şehit olmasının ardından başsağlığı mesajı yayımladı.

(ANKARA) - Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Balıkesir'de F-16 savaş uçağının düşmesi sonucu Hava Pilot Binbaşı İbrahim Bolat'ın şehit olmasının ardından başsağlığı mesajı yayımladı.

Duran, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı X hesabından yayımladığı taziye mesajında, "Balıkesir 9. Ana Jet Üs Komutanlığı filosuna ait bir F-16 uçağımızın kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan kahraman Hava Pilot Binbaşı İbrahim Bolat'a Allah'tan rahmet; kıymetli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetlerimize ve milletimize başsağlığı diliyorum. Şehidimizin mekanı cennet, ruhu şad olsun" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA
