Balıkesir'de F-16 Uçağının Düşmesi... Anahtar Parti Genel Başkanı Ağıralioğlu'ndan Taziye Mesajı

(ANKARA) - Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, Balıkesir'de F-16 uçağının düşmesi sonucu bir pilotun şehit olması nedeniyle başsağlığı mesajı yayımladı.

Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, sosyal medya hesabından yayımladığı başsağlığı mesajında,"Balıkesir 9. Ana Jet Üs Komutanlığı'na bağlı F-16 uçağımızın görev esnasında kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan Hava Pilot Binbaşı İbrahim Bolat'a Allah'tan rahmet; ailesine ve Türk Silahlı Kuvvetlerimize sabır diliyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: ANKA