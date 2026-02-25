Haberler

Balıkesir'de F-16 Uçağının Düşmesi... Anahtar Parti Genel Başkanı Ağıralioğlu'ndan Taziye Mesajı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, Balıkesir'de F-16 uçağının düşmesi sonucu bir pilotun şehit olması nedeniyle başsağlığı mesajı yayımladı.

(ANKARA) - Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, Balıkesir'de F-16 uçağının düşmesi sonucu bir pilotun şehit olması nedeniyle başsağlığı mesajı yayımladı.

Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, sosyal medya hesabından yayımladığı başsağlığı mesajında,"Balıkesir 9. Ana Jet Üs Komutanlığı'na bağlı F-16 uçağımızın görev esnasında kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan Hava Pilot Binbaşı İbrahim Bolat'a Allah'tan rahmet; ailesine ve Türk Silahlı Kuvvetlerimize sabır diliyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: ANKA
Balıkesir'de F-16 düştü, şehit pilottan geriye bu görüntü kaldı

Balıkesir'de F-16 düştü, şehit pilottan geriye bu görüntü kaldı
Mübarek Ramazan ayında imama bırakılan nota bakar mısınız

Mübarek Ramazan ayında imama bırakılan nota bakar mısınız
Görüntüler geldi! Bu iddia doğruysa yakında ortalık fena karışacak

Görüntüler geldi! Bu iddia doğruysa yakında ortalık fena karışacak
6 ili birbirine bağlayacak hızlı tren hattı geliyor! Seyahat süresi 2 saate düşecek

6 ili bağlayacak hızlı tren hattı geliyor! Sadece 2 saat sürecek
Altın fırladı, konut piyasası kilitlendi

Altın fırladı, konut piyasası kilitlendi
Takımın performansından memnun olmayınca tesislerin girişine dışkı bıraktılar

En sonunda bunu da gördük! Mide bulandıran olay kamerada
90 dakika sonra Galatasaray'ın kasasına çuvalla para girecek

Galatasaray'a çılgın gelir! Bu gece kasa ağzına kadar dolabilir