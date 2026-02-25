Haberler

Balıkesir'de F-16 Uçağı Düştü... CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den Başsağlığı Mesajı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Balıkesir'de F-16 uçağının düşmesi sonucu bir pilotun şehit olması nedeniyle başsağlığı mesajı yayımladı.

(ANKARA) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Balıkesir'de F-16 uçağının düşmesi sonucu bir pilotun şehit olması nedeniyle başsağlığı mesajı yayımladı.

Özgür Özel, Balıkesir'de F-16 uçağının düşmesi sonucu bir pilotun şehit olmasına nedeniyle sosyal medya hesabından yayımladığı başsağlığı mesajında, "Balıkesir'den kalkış yapan F-16 uçağımızın kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan kahraman pilotumuz İbrahim Bolat'a Allah'tan rahmet; kederli ailesine ve milletimize başsağlığı ve sabır diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA
Trump'tan tarihte bir ilk! Savurduğu tehdit dünyayı tedirgin etti

Trump'tan tarihte bir ilk! Savurduğu tehdit dünyayı tedirgin etti
Yeni sezonun ilk bombası! Altay Bayındır Süper Lig devinde

Yeni sezonun ilk bombası! Altay, Süper Lig devinde
Çocuğunun okulundaki teneffüs ziline tepkisi sert oldu

Velinin teneffüs ziline tepkisi sert oldu
Trump'ın İran saldırısı için gönderdiği geminin rezilliğine bakın! Personel canından bezdi

Trump'ın İran saldırısı için gönderdiği geminin rezilliğine bakın
Yasak aşka aile içi infaz! Kan donduran itiraf 17 yıl sonra geldi

Yasak aşka aile içi infaz! Kan donduran itiraf 17 yıl sonra geldi
Kenan Yıldız'ın zor anları: Söylenenler karşısında neye uğradığını şaşırdı

Milli yıldızımızın zor anları! Söylenenler karşısında şoke oldu
Robot süpürgenin ayarlarıyla oynarken yanlışlıkla 24 ülkeden 7 bin kamerayı ele geçirdi

Robot süpürgenin ayarlarıyla oynarken yanlışlıkla dünyayı ele geçirdi