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Balıkesir'de Yasa Dışı Karaca Avına İdari İşlem

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DKMP ekipleri, ihbar üzerine jandarmayla düzenlenen kontrolde bir evde yasa dışı avlanmış karaca parçaları ele geçirdi. Şahsa Kara Avcılığı Kanunu kapsamında idari işlem uygulandı; doğa koruma çalışmalarının kararlılıkla süreceği belirtildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü, Balıkesir'de yapılan kontrolde, evinde yasa dışı avlanmış karaca bulunan kişiye idari işlem uygulandığını bildirdi.

Genel Müdürlüğün NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, yasa dışı avcılığa geçit verilmediği belirtildi.

Ekiplerin, ihbar üzerine harekete geçtiğine işaret edilen paylaşımda, "Jandarma ekipleriyle birlikte gerçekleştirilen av koruma ve kontrol çalışmasında, bir şahsın evinde yasa dışı avcılığa konu olmuş karacaya ait parçalar ele geçirildi. İlgili şahıs hakkında Kara Avcılığı Kanunu kapsamında gerekli idari işlem uygulandı. Yaban hayatının korunması, doğal dengenin sürdürülmesi ve gelecek nesillere sağlıklı bir doğa bırakılması amacıyla av koruma ve kontrol çalışmalarımız kararlılıkla devam ediyor." değerlendirmesinde bulunuldu.

Kaynak: AA
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