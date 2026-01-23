Haberler

Balıkesir'de evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü

Güncelleme:
Balıkesir'in Gönen ilçesinde, bilinmeyen bir nedenle çıkan yangında 80 yaşındaki E.Y. itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Yangın, ekiplerin hızlı müdahalesiyle söndürüldü.

Balıkesir'in Gönen ilçesinde bir evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

İlçeye bağlı Köteyli Mahallesi'ndeki tek katlı müstakil bir evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Olaya ilişkin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiyenin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangın söndürüldü.

Ekiplerce evden çıkarılan E.Y. (80), kızı M.D. ve damadı F.D'nin ise sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Atahan Gezer - Güncel
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

