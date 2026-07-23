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Edremit'te iki katlı ev yangını söndürüldü

Edremit'te iki katlı ev yangını söndürüldü
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Balıkesir'in Edremit ilçesinde, iki katlı evde çıkan yangın söndürüldü.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde, iki katlı evde çıkan yangın söndürüldü.

Turhanbey Mahallesi Eski Debboy Caddesi'ndeki iki katlı müstakil binanın ikinci katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Edremit Grup Amirliği personeli, yangını kısa sürede söndürdü.

Ekipler tarafından binada soğutma çalışması gerçekleştirildi.

Yangın dolayısıyla binada hasar meydana geldi.

Kaynak: AA
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