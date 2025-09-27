Haberler

Balıkesir'de Evde Çıkan Yangın Söndürüldü

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Balıkesir'in Altıeylül ilçesindeki bir evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle söndürüldü. Yangının nedeni henüz belirlenemezken, evde hasar oluştu.

Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde bir evde çıkan yangın söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, 1. Gündoğan Mahallesi 2056. Sokak'taki bir evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin kısa sürede müdahale ettiği yangın söndürüldü. Yangın sonucu evde hasar oluştu.

Kaynak: AA / Ömer Faruk Yalçın - Güncel
Güllü'nün menajeri: Uzun zamandır denge kaybı yaşıyordu

Bir ihtimal güçleniyor! İşte Güllü'nün uzun süre savaştığı hastalığı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kolombiya Cumhurbaşkanı'ndan takdir toplayan İsrail çıkışı: Ordu kurmanın zamanı geldi, biz hazırız

"İsrail'e karşı ordu kurmanın zamanı geldi, biz hazırız"
MasterChef'te Mehmet Şef'in üzerine yürüyen Çağatay'ın akıbeti belli oldu

Mehmet Şef'i dövmeye kalkan yarışmacının akıbeti belli oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.