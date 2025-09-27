Balıkesir'de Evde Çıkan Yangın Söndürüldü

Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde bir evde çıkan yangın söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, 1. Gündoğan Mahallesi 2056. Sokak'taki bir evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin kısa sürede müdahale ettiği yangın söndürüldü. Yangın sonucu evde hasar oluştu.