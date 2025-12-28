Haberler

Balıkesir'de evde çıkan yangında 1 kişi öldü

Güncelleme:
Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde bir evde çıkan yangında 72 yaşındaki E.E. hayatını kaybetti. Yangın, bitişikteki binaya da sıçradı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.

Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde evde çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti.

Kırsal Aşağıgöcek Mahallesi'nde iki katlı evde çıkan yangın, bitişikteki binaya da sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale ederek yangını kontrol altına aldı.

Yangını söndüren ekipler, yaptıkları kontrollerde E.E'yi (72), evin mutfak kısmında ölü buldu.

E.E'nin cesedi, Bigadiç Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

Yangında iki ev kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: AA / Miraç Kaya - Güncel
