Balıkesir'de En Güzel Buzağı Yarışması Büyük İlgi Gördü

Balıkesir'in Savaştepe ilçesinde düzenlenen "En Güzel Buzağı Benim" yarışması büyük ilgi gördü.

Yeşilhisar Mahallesi tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen köy hayrı, bu yıl farklı programlarla devam etti.

Atlı okçuluk, cirit oyunu gibi gösterilerin yanı sıra bu yıl ilk defa "En Güzel Buzağı Benim" etkinliği yapıldı.

Büyük ilgi gören ve toplam 20 buzağın yarıştığı yarışmada, İlhan Gün'e ait "Gökçe" isimli buzağı birinci oldu. Yarışmada birinci olan "Gökçe"ye, Balıkesir Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Hasan Çetin tarafından çeyrek altın hediye edildi.

Yine yarışmada dereceye giren diğer buzağı sahiplerine yem ve yonca hediye edildi.

Yarışmada mahalle muhtarı Cemalettin Şahin'e ait "Fosforlu Cevriye" isimli buzağı da kostümüyle en büyük ilgiyi gördü. Vatandaşlar "Fosforlu Cevriye" ile bol bol fotoğraf çektirdi.

Muhtar Cemalettin Şahin, etkinliklerin mahalle halkı için çok önemli olduğunu söyledi.

Geleneksel hale getirdikleri köy hayrında farklı etkinlikler yapmaya devam edeceklerini anlatan Şahin, "Bu sene atlı okçuluk ve cirit oyununun yanı sıra ilk defa 'En güzel buzağı benim' yarışması düzenledik. Vatandaşlar bu yarışmaya büyük bir ilgi gösterdi. Bu yarışmayı düzenlememizin amacı, vatandaşlara ve çocuklarımıza hayvan sevgisini aşılamak. Bu tür etkinlikler sayesinde insanlara köy hayatını ve hayvancılığı sevdirmek istiyoruz. İnsan nüfusunun oldukça azaldığı köylerimizi tekrar çok eskiden olduğu gibi canlandırmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.