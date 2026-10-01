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Balıkesir'de Dünya Yaşlılar Günü için düzenlenen yürüyüşe Vali Ustaoğlu da katıldı

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Balıkesir'de Dünya Yaşlılar Günü için düzenlenen yürüyüşe Vali Ustaoğlu da katıldı
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Balıkesir'de 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü etkinlikleri kapsamında sağlıklı ve aktif yaşlanmaya dikkat çekmek için yürüyüş düzenlendi. Valilik önünden başlayan kortej yürüyüşüne Vali Ustaoğlu katıldı; etkinliğin bütünleşme ve kuşaklar arası dayanışmaya katkı sağladığını belirtti.

Balıkesir'de, 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü etkinlikleri kapsamında sağlıklı ve aktif yaşlanmaya dikkati çekmek amacıyla yürüyüş gerçekleştirildi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı öncülüğünde, Valilik himayesinde düzenlenen etkinlikler kapsamında yürüyüş öncesinde mini konser verildi.

Valilik önünden başlayan kortej yürüyüşüne katılan Vali İsmail Ustaoğlu, etkinliğin yaşlı bireylerin toplumla bütünleşmesi, sağlıklı yaşlanma ve kuşaklar arası dayanışmanın güçlendirilmesine katkı sağladığını belirtti.

Yürüyüşe, kent protokolü ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA
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