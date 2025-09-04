Balıkesir'de Devrilen Otomobilde İki Kişi Yaralandı
Balıkesir-Bursa kara yolunda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrilen SUV tipi otomobildeki sürücü ve yolcu yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.
E.A. idaresindeki 10 AIF 842 plakalı SUV tipi otomobil, Balıkesir- Bursa kara yolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
Ters dönen araçta sürücü E.A. ve yolcu B.Ö, yaralandı.
Yaralılar, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.
Kaynak: AA / İlkan Toprak - Güncel