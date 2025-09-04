Haberler

Balıkesir'de Devrilen Otomobilde İki Kişi Yaralandı

Balıkesir'de Devrilen Otomobilde İki Kişi Yaralandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Balıkesir-Bursa kara yolunda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrilen SUV tipi otomobildeki sürücü ve yolcu yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Balıkesir'de devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı.

E.A. idaresindeki 10 AIF 842 plakalı SUV tipi otomobil, Balıkesir- Bursa kara yolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Ters dönen araçta sürücü E.A. ve yolcu B.Ö, yaralandı.

Yaralılar, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kaynak: AA / İlkan Toprak - Güncel
Türkiye'nin ilk 'yapay zeka' kanunu Meclis'e sunuldu: Uymayanlara para ve hapis cezası yolda

Türkiye'de bir ilk olacak! Uymayanlara para ve hapis cezası yolda
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Çin'den gövde gösterisi! Dünya bu görüntüleri konuşuyor

Yapay zeka değil! Dünya bu görüntüleri konuşuyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.