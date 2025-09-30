Balıkesir'de Devrilen Otomobil Kazasında 2 Yaralı
Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde bir otomobilin devrilmesi sonucu sürücü F.S. ve yolcu Y.S. yaralandı. Olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi ve yaralılar hastaneye kaldırıldı.
F.S. idaresindeki 10 ACV 813 plakalı otomobil, Küçükbostancı mevkisinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarına devrildi.
Kazada sürücü ile otomobilde yolcu olarak bulunan Y.S. yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ilk müdahalenin ardından ambulansla kaldırıldıkları hastanede tedavi altına alındı.
