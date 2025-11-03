Balıkesir'de Deprem Panik Yaratıyor

DEPREM PANİĞİ KAMERADA

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen ve Bursa'da hissedilen 4.9 büyüklüğündeki deprem, Orhaneli ilçesindeki bir kafenin güvenlik kamerasına yansıdı. Kafenin önünde oturan çalışanların sarsıntıyla birlikte ayağa fırladıkları görüldü. İnegöl ilçesindeki bir elektrikçinin güvenlik kamerasına da deprem anında, dükkanda olan 3 kişinin koşarak sokağa çıktıkları anlar yansıdı.

Osman SAK-Yavuz YILMAZ/BURSA,