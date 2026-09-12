Balıkesir'de çıkan orman yangını büyümeden söndürüldü
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Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan müdahaleyle söndürüldü.
Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan müdahaleyle söndürüldü.
Hacıbozlar Mahallesi'nde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Kısa sürede bölgeye ulaşan ekipler, yangını havadan ve karadan müdahaleyle büyümeden söndürdü.
Bölgedeki soğutma çalışmaları sürüyor.
Kaynak: AA