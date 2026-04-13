Balıkesir'de çıkan ev yangını söndürüldü
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
İbiller Mahallesi'nde Aydın Tarhan'a ait tek katlı evde yangın çıktığını fark eden vatandaşlar durumu itfaiyeye bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kısa sürede alevlere müdahale eden ekipler, yangını söndürdü.
Yangın sonucu evde hasar oluştu.
Kaynak: AA / Ömer Faruk Yalçın