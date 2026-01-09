Haberler

Balıkesir'de "irtikap" soruşturması kapsamında 2 kişi tutuklandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Balıkesir'de, 'irtikap' iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında CHP Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Meclis üyesi ve BASKİ görevlisi tutuklandı. 6 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Balıkesir'de, aralarında CHP Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Meclis üyesinin de bulunduğu 6 kişiye yönelik "irtikap" iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında yakalanan 2 kişi tutuklandı.

Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığınca, imar sorunlarını çözmek amacıyla "irtikap" suçu işlediği öne sürülen CHP Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi F.G. ile Balıkesir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünde (BASKİ) görev yapan R.E.K. ve 4 kişi hakkında yakalama kararı verildi.

İcra ettiği kamu görevinin kendisine sağladığı nüfuzu kötüye kullanarak muhatap olduğu kişilerden yarar sağladığı öne sürülen şüpheliler, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan F.G. ve R.E.K, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Miraç Kaya - Güncel
ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Barrack, Şam'a gitti

Çatışmalar şiddetleniyor! Trump'ın sağ kolu Türkiye'nin komşusunda
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kız isteme törenine damadın annesinin sözleri damga vurdu

Kız isteme törenine damadın annesinin sözleri damga vurdu
Trump, İngilizlerin iddiasını doğruladı: Hamaney gidecek bir ülke arıyor

Trump dünyayı sarsan iddiayı doğruladı: Hamaney şu anda...
Kredi çekecekler dikkat! Yeni dönem başlıyor, artık yüksek puan yetmeyecek

Kredi çekmeyi düşünenler dikkat! Yeni dönem resmen başlıyor
Manchester City'den 65 milyon sterlinlik bomba transfer

Dünya devinden 65 milyon sterlinlik bomba transfer
Kız isteme törenine damadın annesinin sözleri damga vurdu

Kız isteme törenine damadın annesinin sözleri damga vurdu
28 yıl sonra bir ilk! Altına yatırım yapan büyük kazandı

Yüzler gülüyor! Altında 28 yıl sonra bir ilk yaşandı
AK Partili meclis üyesinin emekli maaşları için sarf ettiği sözlere büyük tepki var

Emekli maaşları için sarf ettiği sözlere büyük tepki var