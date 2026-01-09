Balıkesir'de "irtikap" soruşturması kapsamında 2 kişi tutuklandı

Balıkesir'de, aralarında CHP Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Meclis üyesinin de bulunduğu 6 kişiye yönelik "irtikap" iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında yakalanan 2 kişi tutuklandı.

Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığınca, imar sorunlarını çözmek amacıyla "irtikap" suçu işlediği öne sürülen CHP Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi F.G. ile Balıkesir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünde (BASKİ) görev yapan R.E.K. ve 4 kişi hakkında yakalama kararı verildi.

İcra ettiği kamu görevinin kendisine sağladığı nüfuzu kötüye kullanarak muhatap olduğu kişilerden yarar sağladığı öne sürülen şüpheliler, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan F.G. ve R.E.K, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.