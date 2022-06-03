Balıkesir'de bir kişi iş yerinde silahla vurulmuş halde ölü bulundu - Haberler

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Balıkesir'de bir kişi iş yerinde silahla vurulmuş halde ölü bulundu

AA - Tarık Köse - Güncel
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Balıkesir'de bir kişi iş yerinde silahla vurulmuş halde ölü bulundu

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde bir kişi iş yerinde silahla başından vurulmuş halde ölü bulundu.

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde bir kişi iş yerinde silahla başından vurulmuş halde ölü bulundu.

Haydarçavuş Sokak'taki iş merkezinin önündeki araçların üzerine cam parçaları düştüğünü gören vatandaşlar, durumu polise bildirdi.

İş merkezinin 7. katından silah sesi duyulduğu ihbarını da alan polis, Mehmet Okyay'ı (72) kendisine ait iş yerinde hareketsiz halde buldu. Başında silah izine rastlanan ve sağlık ekiplerince yaşamını yitirdiği belirlenen Okyay'ın cenazesi, otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

AA / Tarık Köse - Güncel

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