Balıkesir'de baca temizliği sırasında çıkan yangın söndürüldü

Balıkesir'in Savaştepe ilçesinde, bir kişinin baca temizliği sırasında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Yangında, binanın üçüncü katı ve çatısı zarar gördü.

Balıkesir'in Savaştepe ilçesinde 3 katlı binada baca temizliği sırasında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Fatih Mahallesi İşler Caddesi'ndeki 3 katlı binanın birinci katında oturan Ayşe Ç. (60), evinin bacasını ateş yakarak temizlemeye çalıştı. Bacada başlayan alevlerin çatıya sıçraması üzerine yangın büyüdü.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, orman işletme, polis ve 112 Acil sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle çevredeki binalara sıçramadan söndürülen yangında, binanın üçüncü katı ve çatısı kullanılamaz hale geldi.

Savaştepe Kaymakamı Furkan Berber ve Belediye Başkanı Ali Koyuncu, olay yerine gelerek incelemelerde bulundu.

Kaynak: AA / Ömer Faruk Yalçın
Yorumlar (3)

Haber YorumlarıNevzat Sezen:

çatıda hayvanlar vardı mı diye merak ediyorum :(

Haber YorumlarıAlper Yavuz:

Allah kornsun bize bu belalardan. Baca temizliği yapılırken böyle tehlikeli durumlar olur mu diyorum, insan dikkatli olmadığında... İtfaiye tşekkürler ede ede bitmez.

Haber YorumlarıMünever Şen:

vay be ayşe hanımın başına neler gelmiş ya :( baca temizliğinin böyle tehlikeli olduğunu hiç düşünmemiştim açıkçası. umarım evini kurtarabilir çünkü üçüncü katı ve çatı tamamen harap olmuş demek. şu itfaiye ekipleri olmasa çok daha kötü olurdu herhalde, iyiki hızlı müdahale etmişler

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

