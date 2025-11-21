Haberler

Balıkesir'de Arazi Yangını Kontrol Altına Alındı

Balıkesir'in İvrindi ilçesinde çıkan arazi yangını, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Balıkesir'in İvrindi ilçesinde çıkan arazi yangını, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

İlçeye bağlı kırsal Sakarya Mahallesi'nde arazide henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekiler dumanı fark edip durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi.

İhbar üzerine bölgeye Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı İvrindi Grup Amirliği ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangın söndürüldü.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Kaynak: AA / Hakan Firik - Güncel
