Balıkesir'deki yangında 4 kişi dumandan etkilendi

Edremit ilçesindeki 4 katlı apartmanın bodrum katında çıkan yangında dumandan etkilenen 4 kişi hastaneye sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına hızlı müdahale ederek alevlerin üst kattaki dairelere sıçramasını önledi.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde 4 katlı apartmanın bodrum katında çıkan yangında dumandan etkilenen 4 kişi hastaneye kaldırıldı.

Cumhuriyet Mahallesi 7001 Sokataki 4 katlı binanın bodrum katında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumanları gören apartman sakinlerinin ihbarı üzerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Alevlere müdahale eden Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Edremit Grup Amirliği ekipleri, yangını üst kattaki dairelere sıçramadan söndürdü.

Dumandan etkilendiği belirlenen 4 apartman sakini ise 112 ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Edremit Devlet Hastanesine kontrol amacıyla sevk edildi.

Kaynak: AA / Hakan Firik - Güncel
