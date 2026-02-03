Haberler

Balıkesir'de AK Parti Marmara İlçe Başkanlığı binasına taşlı saldırıda bulunuldu

Güncelleme:
Balıkesir'de AK Parti Marmara İlçe Başkanlığı binasına yönelik gerçekleştirilen taşlı saldırı, demokrasiye ve millet iradesine yapılmış bir saldırı olarak değerlendirildi. AK Parti İl Başkanı Aydemir, saldırının şiddete başvuran tahammülsüzlerin bir göstergesi olduğunu belirtti.

Balıkesir'de AK Parti Marmara İlçe Başkanlığı binasına taşlı saldırıda bulunuldu.

AK Parti Balıkesir İl Başkanı Mehmet Aydemir, yaptığı açıklamada, taşlı saldırının yalnızca bir binaya değil, demokrasiye, siyasetin meşru zeminine ve millet iradesine yapıldığını belirtti.

Saldırının, fikri olmayanın şiddete başvurduğunu, tahammülsüzlüğün ve provokasyonun hangi noktaya vardığını açıkça gösterdiğini aktaran Aydemir, şunları kaydetti:

"Biz siyasetimizi milletle, sandıkla ve hizmetle yaparız. Taşla, tehditle ve zorbalıkla mesaj vermeye çalışanlar bilmelidir ki AK Parti teşkilatları, hiçbir şiddete boyun eğmez. Bu saldırının failleri, hukuk önünde mutlaka hesap verecektir. Türkiye'de siyaseti şiddetle dizayn etmeye kalkışanlara asla müsaade edilmeyecektir. Demokrasiye uzanan her elin karşısında hukuk, devlet aklı ve AK Parti'nin kararlı duruşu vardır. Geçmiş olsun Marmara İlçe Teşkilatımız. Bu dava, saldırılarla değil, inançla ve milletle yoluna devam eder."

Şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.

