Balıkesir'de 6.1 Büyüklüğünde Deprem Sonrası Enkaz Kaldırıldı

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde dün meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremde yıkılan iş yerinin enkazı kaldırıldı.

Depremin ardından bölgeye sevk edilen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri, hasar tespit çalışmalarını sürdürüyor.

Camicedit Mahallesi Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan ve depremde yıkılan 4 dükkanın yer aldığı iş yerindeki enkaz kaldırma çalışmaları, ekiplerin inceleme ve belgeleme işlemlerinin ardından başladı.

İş yerinin enkazı AFAD koordinasyonundaki ekipler tarafından kaldırıldı.

Bu arada, çevre illerden gelen belediye ekipleri, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve gönüllüler tarafından vatandaşlara sıcak yemek, içecek ve temel ihtiyaç malzemeleri ikram ediliyor.