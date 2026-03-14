Balıkesir'de otomobilde 52 bin 959 adet sentetik hap ele geçirildi

BALIKESİR'de, polisin durdurduğu otomobilin bagajında 52 bin 959 adet sentetik hap ele geçirildi, gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, önceki gün, şehir merkezinde şüpheli olduğu değerlendirilen otomobili durdurdu. Otomobilde, özel eğitimli narkotik dedektör köpeğiyle yapılan aramada, bagaja gizlenmiş 52 bin 959 adet sentetik hap ele geçirildi. Şüpheliler B.B. ve B.Y. gözaltına alındı. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Savaşta bir ilk! ABD ve İsrail'in ardından bir ülke daha İran'a saldırdı

ABD ve İsrail'in ardından bir ülke daha İran'a saldırdı
Haberler.com
500

Savaş sürerken Türkiye'den yeni 'Kamikaze İHA K2' hamlesi! Bayraktar 'sürpriz' deyip duyurdu

Savaş sürerken Türkiye'den stratejik hamle! "Sürpriz" deyip duyurdu
Bir coğrafya daha karıştı! 2 ülkeye 10 balistik füze atıldı

Bir coğrafya daha karıştı! 2 ülkeye 10 balistik füze atıldı
İsrail'in gece boyunca saldırdığı Lübnan'da ağır bilanço

Kıyamet gibi gece! Ölü sayısı açıklandı, bilanço ağır
İlber Ortaylı'nın ailesinden anlamlı istek! Cenazeye geleceklere bir çağrıları var

Ailesinden anlamlı istek! Cenazeye geleceklere bir çağrıları var
Savaş sürerken Türkiye'den yeni 'Kamikaze İHA K2' hamlesi! Bayraktar 'sürpriz' deyip duyurdu

Savaş sürerken Türkiye'den stratejik hamle! "Sürpriz" deyip duyurdu
8 yaşındaki çocuğun 7 yıllık esareti! Çöp yığınları arasında bulundu

8 yaşındaki çocuğun 7 yıllık esareti! Çöp yığınları arasında bulundu
Son anlarda muhteşem geri dönüş! Konyaspor, Kocaeli deplasmanında 90+4'te kazandı

Son anlarda inanılmaz geri dönüş! Kazanan 90+4'te belli oldu