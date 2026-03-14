Balıkesir'de otomobilde 52 bin 959 adet sentetik hap ele geçirildi

BALIKESİR'de, polisin durdurduğu otomobilin bagajında 52 bin 959 adet sentetik hap ele geçirildi, gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, önceki gün, şehir merkezinde şüpheli olduğu değerlendirilen otomobili durdurdu. Otomobilde, özel eğitimli narkotik dedektör köpeğiyle yapılan aramada, bagaja gizlenmiş 52 bin 959 adet sentetik hap ele geçirildi. Şüpheliler B.B. ve B.Y. gözaltına alındı. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı