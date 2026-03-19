Balıkesir'de 4 otomobilin karıştığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde 4 otomobilin karıştığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

R.A. (42) idaresindeki 10 ART 536 plakalı otomobil, Bandırma-Bursa kara yolunun Akçapınar Mahallesi mevkisinde T.B. (51) yönetimindeki 10 AHM 58 plakalı otomobille çarpıştı.

Savrulan araçlar İrfan K. (52) kontrolündeki 10 AN 056 plakalı otomobil ile S.G. (44) idaresindeki 16 BMD 63 plakalı otomobile çarptı.

Kazayı fark edenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, İrfan K'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Kazada yaralanan S.G. ise ambulansla kaldırıldığı Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

İrfan K'nin cesedi de aynı hastanenin morguna gönderildi.

Kaynak: AA / Tarık Köse
