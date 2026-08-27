Ayvalık'ta Apartman Yangını: 7 Kişi Tahliye Edildi
Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde bir apartmanın bodrum katında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü, üst katlarda mahsur kalan 7 kişi tahliye edildi. Dumandan etkilenen bir kişi hastaneye kaldırıldı.
Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde bodrum katında yangın çıkan 4 katlı apartmandaki 7 kişi itfaiye ekiplerince tahliye edildi.
Ali Çetinkaya Mahallesi Muammer Aksoy Caddesi'ndeki 4 katlı binanın bodrum katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Ayvalık Grup Amirliğine bağlı ekipler alevlere müdahale etti.
Ekiplerin çalışmasıyla yangın söndürülürken üst katlarda mahsur kalan 7 kişi tahliye edildi.
Dumandan etkilenen bir kişi ise Ayvalık Devlet Hastanesine kaldırıldı.