Sındırgı'da 4,9 Büyüklüğünde Deprem... Balıkesir Valisi Ustaoğlu: "An İtibarıyla Olumsuz Bir Durum Yok"

(BALIKESİR) - Balıkesir Vali İsmail Ustaoğlu, Sındırgı ilçesinde meydana gelen 4,9 büyüklüğündeki depremin ardından, olumsuz bir durumun olmadığını bildirdi.

Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, Sındırgı ilçesinde meydana gelen 4,9 büyüklüğündeki depremin ardından açıklama yaptı.

Ustaoğlu, "Sındırgı ilçemizde 4.9 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. An itibarıyla olumsuz bir durum yoktur. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun" ifadelerini kullandı.