Balıkesir'de 3,9 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi

Güncelleme:
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde gerçekleşen 3,9 büyüklüğündeki depremin merkez üssünün Sındırgı olduğunu ve depremin çevre illerden de hissedildiğini bildirdi.

AFAD Deprem Dairesi Başkanlığı'nın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Sındırgı olan 3,9 büyüklüğündeki deprem, 9,64 kilometre derinlikte gerçekleşti. Deprem çevre illerden de hissedildi.

Kaynak: ANKA / Güncel

