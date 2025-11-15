Balıkesir'de 3,9 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi

(BALIKESİR) – Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 3,9 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.

AFAD Deprem Dairesi Başkanlığı'nın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Sındırgı olan 3,9 büyüklüğündeki deprem, 9,64 kilometre derinlikte gerçekleşti. Deprem çevre illerden de hissedildi.