Balıkesir'de 23 yıldır görevde bulunan Gönen Ziraat Odası Başkanı Özkurt vefat etti - Haberler

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Balıkesir'de 23 yıldır görevde bulunan Gönen Ziraat Odası Başkanı Özkurt vefat etti

AA - Rıdvan Tandoğan - Güncel
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Balıkesir'de 23 yıldır görevde bulunan Gönen Ziraat Odası Başkanı Özkurt vefat etti

Balıkesir'in Gönen ilçesinde, 23 yıldır Gönen Ziraat Odası Yönetim Kurulu Başkanı olan Necati Özkurt hayatını kaybetti.

Balıkesir'in Gönen ilçesinde, 23 yıldır Gönen Ziraat Odası Yönetim Kurulu Başkanı olan Necati Özkurt hayatını kaybetti.

Yaklaşık iki yıldır kanser hastalığı nedeniyle tedavi gören Necati Özkurt (66), bugün evinde yaşamını yitirdi.

Özkurt'un cenazesi, Çınarlı Mahallesindeki evinin önünde helallik alınmasının ardından öğle namazını müteakip Çınarlı Kabristanlığına defnedildi.

Cenaze törenine, ailesi ve yakınlarının yanı sıra AK Parti Balıkesir Milletvekili Yavuz Subaşı, Gönen Kaymakamı Dr. Arslan Yurt, Belediye Başkanı İbrahim Palaz ve bazı ziraat odası başkanlarıyla sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

AA / Rıdvan Tandoğan - Güncel

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