Balıkesir'de 2 çocuk boğuldu

Balıkesir'de 2 çocuk boğuldu
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Balıkesir'in Karesi ilçesinde serinlemek için gölete giren 15 yaşındaki Efe Ahmet Özey ve 13 yaşındaki Poyraz Çapan boğuldu. Olay yerine sevk edilen kurtarma ekipleri, çocukların cesetlerine ulaştı.

Balıkesir'in Karesi ilçesinde serinlemek için gölete giren 2 çocuk boğuldu.

Kırsal Deliklitaş Mahallesi mevkisindeki gölete serinlemek için giren Efe Ahmet Özey (15) ve arkadaşı Poyraz Çapan (13) bir süre sonra kayboldu.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine AFAD'dan 2 dalgıç ve 4 personel, itfaiyeden 4 dalgıç ve 1 personel ile jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin çalışmaları sonucunda Özey ve Çapan'ın cesetlerine ulaşıldı.

Çocukların cenazeleri, Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi morguna gönderildi.

Kaynak: AA / Miraç Kaya - Güncel
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