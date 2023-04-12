Balıkesir Büyükşehir Belediyesi şehit babasının yanan evini yeniden inşa etti

Kardak kayalıklarında 1996'da helikopterin düşmesi sonucu şehit olan Üstçavuş Tevfik Özdemir'in babası Esat Özdemir'in Balıkesir'de yangında kullanılamaz hale gelen evi, Büyükşehir Belediyesince yeniden yapıldı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Balya ilçesine bağlı Orhanlar Mahallesi'nde şehit babası Özdemir'in evi, 24 Haziran 2022'de çıkan yangında kullanılmaz hale geldi.

Yangının ardından olay yerinde incelemede bulunan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, şehidin babası Esat Özdemir'e evin yıkılarak yeniden yapılacağı sözünü verdi.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin çalışmalarının ardından şehit babasının evi 1 yıl sürmeden tamamlandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Esat Özdemir, evlerinin yanmasına üzüldüklerini fakat Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz'ın kendilerini mutlu ettiğini belirtti.

Özdemir, "Yücel başkanımdan Allah razı olsun. Kendisi geldi, evi gördü. Her şeyiyle güzel, dört dörtlük bir ev yaptılar, eşyaları aldılar. Yücel başkanıma çok selam gönderiyorum. Allah, onu çoluğuna çocuğuna bağışlasın." ifadesinde bulundu.

Esat Özdemir'in oğlu Üstçavuş Tevfik Özdemir, Kardak kayalıklarında 1996'da helikopterin düşmesi sonucu şehit olmuştu.