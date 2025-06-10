Balıkesir Bigadiç'te Orman Yangını Kontrol Altına Alınmaya Çalışılıyor

Balıkesir Bigadiç'te Orman Yangını Kontrol Altına Alınmaya Çalışılıyor
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Bigadiç ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangın, itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri tarafından kontrol altına alınmaya çalışıyor. Yangının nedeni henüz belirlenmedi.

Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde çıkan orman yangını, kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Bigadiç ilçesi Hacıömerderesi Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangını görenlerin ihbarı üzerine bölgeye, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Ekipler, yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan müdahaleyi sürdürüyor.

Kaynak: AA / Miraç Kaya - Güncel
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