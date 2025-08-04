Balıkesir Bigadiç'te Arazi Yangını Çıktı

Balıkesir Bigadiç'te Arazi Yangını Çıktı
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Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde, henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor. Yangın, Güvemçetmi ve Değirmenli mahalleleri arasındaki arazide başladı ve Orman Bölge Müdürlüğü ile itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi.

Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde arazide çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor.

İlçeye bağlı kırsal Güvemçetmi ile Değirmenli mahalleleri arasındaki arazide henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine, bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ile itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangının kontrol altına alma çalışmalarına havadan helikopter, karadan da arazöz ve itfaiye araçlarıyla devam ediliyor.

Kaynak: AA / İlkan Toprak - Güncel
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