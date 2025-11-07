Balıkesir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Antandros Antik Kenti'nde İncelemelerde Bulundu

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Edremit ilçesinde 2001 yılından bu yana kazı çalışmaları sürdürülen Antandros Antik Kenti'nde incelemelerde bulundu.

Akın, beraberindeki Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Prof. Dr. Arman Zafer Yalçın, Edremit Koordinatörü Yurt Yıldırım ve Turizm ve Tanıtım Şube Müdürü İlknur Sayak ile Antandros Antik Kenti'ni ziyaret etti.

Altınoluk Tarihi Antandros Şehrini Koruma Kurtarma ve Yaşatma Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Gülçin Cömert rehberliğinde antik kenti gezen Akın, kazı çalışmalarının son durumu hakkında bilgi aldı.

İncelemelerin ardından dernek merkezine geçen heyete, 2 bin yıllık reçetelerle hazırlanan libum ekmeği ikram edildi.

Akın, mozaik atölyesini ziyaret ederek mozaik yapımını denedi.