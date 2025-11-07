Haberler

Balıkesir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Antandros Antik Kenti'nde İncelemelerde Bulundu

Güncelleme:
Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Edremit ilçesindeki Antandros Antik Kenti'nde devam eden kazı çalışmalarını yerinde inceledi ve bilgi aldı. Akın, ayrıca mozaik yapımını denedi ve 2 bin yıllık tariflerle hazırlanan libum ekmeğini tattı.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Edremit ilçesinde 2001 yılından bu yana kazı çalışmaları sürdürülen Antandros Antik Kenti'nde incelemelerde bulundu.

Akın, beraberindeki Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Prof. Dr. Arman Zafer Yalçın, Edremit Koordinatörü Yurt Yıldırım ve Turizm ve Tanıtım Şube Müdürü İlknur Sayak ile Antandros Antik Kenti'ni ziyaret etti.

Altınoluk Tarihi Antandros Şehrini Koruma Kurtarma ve Yaşatma Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Gülçin Cömert rehberliğinde antik kenti gezen Akın, kazı çalışmalarının son durumu hakkında bilgi aldı.

İncelemelerin ardından dernek merkezine geçen heyete, 2 bin yıllık reçetelerle hazırlanan libum ekmeği ikram edildi.

Akın, mozaik atölyesini ziyaret ederek mozaik yapımını denedi.

Kaynak: AA / Hakan Firik - Güncel
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber Yorumları

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
