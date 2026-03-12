Haberler

Şehit Mezarlıklarına Bakım Seferberliği

Balıkesir Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Emine Böçkün, Balıkesir Şehitliği'nde açıklamada bulundu.

Böçkün, gazetecilere yaptığı açıklamada, vatan için canlarını feda eden aziz şehitlerin mezarlarının bakım, onarım ve temizliğini kapsayan büyük bir seferberliği bugün itibarıyla başlattıklarını söyledi.

Gelecek nesillere, kahramanların hatırasını en temiz ve en vakur haliyle aktarmanın boyunlarının borcu olduğunu anlatan Böçkün, şöyle konuştu:

"Ezanımız, ay yıldızlı al bayrağımız ve istiklal sevdamız için gözlerini kırpmadan canlarını feda eden kahramanlarımızın kabirleri işte burada. Aziz hatıraları ise ebediyen milletimizin kalbinde yaşamaya devam etmektedir. Bizler şehitlerimizi toprağa sadece emanet ettik. Onların hatırasını, fedakarlığını ve bıraktıkları büyük mirası ise daima yüreğimizde taşıyoruz. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanımız sayın Mahinur Özdemir Göktaş'ın talimatlarıyla bakanlığımız koordinasyonunda başlatmış olduğumuz bu çalışma, aziz şehitlerimizin bizlere bıraktığı mirasa duyduğumuz derin saygının bir ifadesidir."

Kaynak: AA
