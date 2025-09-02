Haberler

Balıkçıların Kurtardığı Keçi Doğaya Döndü

Elazığ'ın Ağın ilçesinde balık tutan iki vatandaş, kayalıklar arasında sıkışan bir keçiyi kurtararak doğal yaşam alanına bıraktılar.

Olay, Keban Baraj Gölü kıyısında meydana geldi. Balık avlamak için bölgeye giden Yakup Turan ve Latif Durmuş, oltalarını attıkları sırada kayalıklardan ses geldiğini fark etti. Sesin geldiği yöne yöneldiklerinde, bir keçinin dar alanda mahsur kaldığını gördüler. Turan ve Durmuş'un çabalarıyla bulunduğu yerden çıkarılan keçi, yeniden doğaya bırakıldı.

HABER-KAMERA: TEKİN YALÇINKAYA/ELAZIĞ,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
