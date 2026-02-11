Haberler

İstanbul'dan aldığı tekneyle Ordu'ya dönerken Sakarya'da cesedi bulunan balıkçı, toprağa verildi

İstanbul'dan Ordu'ya dönerken teknesinin alabora olduğu belirtilen balıkçı Mustafa Ünlü, Karasu'da cansız bedeni bulundu. Fatsa'da düzenlenen cenaze töreniyle toprağa verildi.

İSTANBUL'dan aldığı tekneyle Ordu'ya dönerken Sakarya'nın Karasu ilçesinde sahilde cansız bedeni bulunan balıkçı Mustafa Ünlü (63), bugün Fatsa'da toprağa verildi.

Olay, 9 Şubat'ta Sakarya'nın Karasu ilçesi Yenimahalle mevkisindeki sahilde meydana geldi. Deniz kıyısında hareketsiz halde yatan kişiyi fark eden çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede cesedin, Mustafa Ünlü'ye ait olduğu tespit edildi. Ünlü'nün, İstanbul'dan aldığı balıkçı teknesinin Ordu'ya dönerken denizde alabora olduğu öne sürüldü. Teknenin batmış olma ihtimaline karşı, Sahil Güvenlik ekiplerinin arama çalışmaları sürüyor.

Evli ve 3 çocuk babası Mustafa Ünlü'nün cenazesi bugün memleketi Ordu'nun Fatsa ilçesi Yalıköy Mahallesi'ne getirildi. Mustafa Ünlü, Yalıköy Merkez Camisi'nde kılınan öğle namazının ardından aynı mahalledeki aile mezarlığında toprağa verildi. Cenazeye Mustafa Ünlü'nün ailesi ve yakınları ile çok sayıda kişi katıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
