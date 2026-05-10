Haberler

Balık tutmak için inmeye çalıştığı falezlerden düşüp yaralandı

Balık tutmak için inmeye çalıştığı falezlerden düşüp yaralandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Antalya'da balık tutmak için falezlerden inmeye çalışan Yıldıray Akbaş, dengesini kaybederek kayalıklara düştü. Cep telefonuyla yardım çağrısı yaptıktan sonra itfaiye ekiplerince kurtarıldı ve hastaneye sevk edildi. Akbaş'ın hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenildi.

ANTALYA'da balık tutmak için falezlerden inerken dengesini kaybedip metrelerce yükseklikten kayalıklara düşen Yıldıray Akbaş (46), yaralandı. Cep telefonuyla yardım isteyen Akbaş, itfaiye tarafından kurtarılıp, hastaneye götürüldü.

Olay, saat 10.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Bahçelievler Mahallesi Konyaaltı Caddesi'ndeki Atatürk Parkı'nda meydana geldi. Balık tutmak isteyen Yıldıray Akbaş, falezlerde bulunan dar ve eğimli patika yoldan inmeye başladı. Kayalık zeminde ilerlediği sırada dengesini kaybeden Akbaş, metrelerce yükseklikten düştü. Bulunduğu noktada mahsur kalan Yıldıray Akbaş, cep telefonuyla 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi.

İhbar üzerine bölgeye polis, deniz polisi itfaiye, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekibi, halatla Akbaş'ın bulunduğu yere indi. Kayalık alanda mahsur kalan Yıldıray Akbaş'a ulaşan ekipler, ilk müdahaleyi yaptı. Daha sonra sedyeye alınan yaralı Akbaş, halatlarla bulunduğu noktadan çıkarılarak deniz polisine teslim edildi. Yıldıray Akbaş, polis botuyla Kaleiçi Yat Limanı'nda bulunan Deniz Limanı Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. Burada hazır bekleyen sağlık ekibine teslim edilen Akbaş, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yıldıray Akbaş'ın hayati tehlikesinin bulunmadığı, bacağında kırıklar olduğu öğrenildi. Akbaş'ın balık tutmak için yanında taşıdığı zıpkın ve çantasının da ambulansa alındığı görüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
İran'da büyük patlama sesi! Vatandaşlar büyük korku yaşadı

İran'da büyük patlama sesi
Hürmüz Boğazı krizi piyasaları vurdu! 1 milyar varillik petrol kaybı

Savaşın faturası hayli ağır oldu! Piyasalarda kriz kapıda
Anayasa değişti! Kim öldürülürse otomatik nükleer saldırı başlayacak

Dünyayı tedirgin eden anayasa değişikliği: Eğer kim öldürülürse...
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

90+2’de inanılmaz bir gol atarak takımını düşme hattından çıkardı

90+2’de inanılmaz bir gol atarak kahraman oldu
Pakistan'da düzenlenen intihar saldırısında 12 polis hayatını kaybetti

Karakola bombalı saldırı! Bina tamamen yıkıldı, çok sayıda polis öldü
Aziz Yıldırım'dan büyük ters köşe! İşte teklif götürdüğü yabancı antrenör

Herkes Aykut Kocaman'ı beklerken bombayı patlattı

İran saldırıya hazır! Devrim Muhafızları hedef alınacak noktaları duyurdu

İran saldırıya hazır! Vurulacak noktaları tek tek duyurdular
90+2’de inanılmaz bir gol atarak takımını düşme hattından çıkardı

90+2’de inanılmaz bir gol atarak kahraman oldu
Uğurcan Çakır'dan Trabzonspor sözleri

Şampiyonluk sonrası dilinde Trabzonspor var
Şampiyonluk coşkusu evlilik teklifiyle taçlandı! Cevabı ortalığı yıktı

Şampiyonluk coşkusu evlilik teklifiyle taçlandı! Cevabı ortalığı yıktı