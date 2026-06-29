İzmir'de 15 kilogram uyuşturucu ele geçirildi, 3 şüpheli tutuklandı

İzmir'in Balçova ilçesinde bir araçta 15 kilogram esrar ve skunk ele geçirildi, 3 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, teknik ve fiziki çalışmalar sonucu uyuşturucu madde sevk ettiği öne sürülen bir aracı Balçova ilçesinde durdurdu.

Yapılan aramada 15 kilogram esrar ve skunk ele geçirildi. Araçtaki E.Ö, H.Ö. ve M.Ö. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 3 zanlı tutuklandı.