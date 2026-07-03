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Balçova'da belediye başkan vekili seçimi 10 Temmuz'da yapılacak

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İzmir Valiliği, İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırılan Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit'in yerine başkan vekili seçiminin 10 Temmuz Cuma günü yapılacağını duyurdu.

İzmir Valiliği, İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırılan Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit'in yerine başkan vekili seçiminin 10 Temmuz Cuma günü yapılacağını bildirdi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit'in İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırıldığı hatırlatılarak, "Valiliğimizce 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 45'inci maddesine göre belediye başkan vekili seçimi için belediye meclisinin 10 Temmuz 2026 Cuma günü saat 10.00'da Balçova Belediyesi hizmet binası meclis salonunda olağanüstü toplanmasına karar verilmiştir." denildi.

Kaynak: AA / Mustafa Güngör
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