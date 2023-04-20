- Bakü'nün kurtuluşunun 105. yıl dönümüne özel klip sosyal medyada büyük beğeni topladı

BAKÜ - Azerbaycan'da Bakü'nün Nuri Paşa komutasındaki Kafkas İslam Ordusu tarafından Ermeni ve Bolşevik çetelerinden kurtarılmasının 105. yıl dönümü nedeniyle hazırlanan video klip, sosyal medyada büyük beğeni topladı.

Azerbaycan'ın kamu televizyonu İctimai TV tarafından hazırlanan video klipte, sözlerini Ahmed Cavad'ın yazdığı, müziğini Üzeyir Hacıbeyli'nin bestelediği ve Azerbaycan'ın en önemli ses sanatçılarından Azerin'in seslendirdiği "Çırpınırdı Karadeniz" şarkısı da yer aldı. Bakü'deki Türk Şehitliği'nde başlayan video klipte, 2018'de yapılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı Kafkas İslam Ordusu tarafından Bakü'nün kurtuluşunun 100. yıl dönümü törenlerinden kesitler yer aldı. Özellikle son yıllarda yapılan ortak tatbikatların, depremdeki yardımlaşmanın yansıtıldığı video klipte, Cumhurbaşkanları İlham Aliyev ve Recep Tayyip Erdoğan arasındaki yakın dostluk ve kardeşlik ilişkilerinin Azerbaycan ve Türkiye'ye olumlu yansımalarını içeren görüntüler yer aldı. Hazırlanan video klip, sosyal medyada kısa sürede büyük beğeni topladı.

Kafkas İslam Ordusu

28 Mayıs 1918'de bağımsızlığını ilan eden Azerbaycan, ilk anlaşmasını Osmanlı Devleti ile imzaladı. Gürcistan'ın başkenti Batum'da 4 Haziran 1918'de imzalanan anlaşma, Azerbaycan ile Osmanlı arasında siyasi, hukuki, ticari ve askeri alanlarda dostane ilişkiler kurulmasını öngörüyordu. Azerbaycan, bu anlaşmanın 4. maddesi uyarınca İngiliz güçleri ile Ermeni ve Bolşevik çetelerin işgaline karşı Osmanlı hükümetinden yardım istedi. Bu talep Osmanlı hükümetince olumlu bulundu ve Harbiye Nazırı Enver Paşa, kardeşi Nuri Paşa'yı bir ordu kurarak Azerbaycan'ın yardımına gitmesi için görevlendirdi. Kafkas İslam Ordusu, önce güzergahındaki Göyçay, Salyan, Ağsu ve Kürdemir'i düşman güçlerinden temizledi, 15 Eylül 1918'de 30 saat süren şiddetli çatışmalardan sonra Bakü'yü kurtardı. Osmanlı askerleri Bakülüler tarafından coşkuyla karşılandı, kentte geçit töreni düzenledi. Fakat Osmanlı ordusunun Bakü'deki kalış süresi uzun sürmedi. Osmanlı Devleti, Birinci Dünya Savaşı'ndan yenik ayrılınca 30 Ekim 1918'de imzalanan Mondros Mütarekesi gereği savaştan önceki sınırlarına çekilmek zorunda kaldı. Kafkas İslam Ordusu da bu nedenle 16 Kasım'da Bakü'yü terk etti.

Kafkas İslam Ordusu, Azerbaycan'da yalnızca 2 ay kaldı fakat ülkenin toprak bütünlüğünün sağlanması ve Bakü'nün başkent olmasında önemli rol oynadı. Bakü'nün kurtuluşu için yaptığı mücadelede Kafkas İslam Ordusu bin 130 şehit verdi.

Azerbaycan'ın Bakü, Şeki, Şamahı, Göyçay, Kürdemir, Neftçala, Hacıkabul ve Guba bölgelerinde Kafkas İslam Ordusu şehitlerinin kabirleri bulunuyor.