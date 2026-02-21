TİKA'dan Bakü'deki yetim çocuklara yönelik ramazan programı

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA) destekleriyle yetim ve özel ilgiye ihtiyaç duyan çocuklar için "Ramazan Sevincini Birlikte Yaşayalım" isimli program düzenlendi.

Petek Yeni Neslin Manevi Terbiyesi İçtimai Birliği tarafından başkentteki Reşid Behbudov Devlet Mahnı Tiyatrosu'nda gerçekleştirilen programda, çocuk oyuncuların rol aldığı "Ramazan Sevincini Birlikte Yaşayalım" adlı tiyatro oyunu sahnelendi. Etkinliğe Bakü ve çevresinden 200'ü aşkın yetim çocuk, öğrenci ve velileri katıldı.

Programda ramazan ayının anlamı, yardımlaşma ve dayanışma temaları, şarkılar ve tiyatro oyunu aracılığıyla çocuklara aktarıldı.

TİKA Bakü Program Koordinatörü Hayrettin Özçelik, programın TİKA'nın ramazan ayına yönelik faaliyetleri kapsamında düzenlendiğini belirterek, yetim ve özel ilgiye ihtiyaç duyan çocuklara yönelik çalışmaların sürdürüldüğünü ifade etti.

Programın sonunda çocuklara TİKA tarafından kitaplar hediye edildi.