Bakü'de Türk Film Günleri başladı

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de "Türk Film Günleri"nin açılışı, Ömer Lütfi Akad'ın yönettiği "Gelin" filminin gösterimiyle başladı.

Yerli Düşünce Derneğince Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığının katkılarıyla düzenlenen haftanın açılışı Nizami Sinema Merkezi'nde yapıldı.

Açılışa, Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Birol Akgün, Azerbaycan Kültür Bakan Yardımcısı Saadet Yusifova, Yerli Düşünce Derneği Başkanı Metin Gündoğdu, Azerbaycan Sinema Ajansı Başkanı Reşat Azizov ile sinema ve sanat camiasından davetliler katıldı.

Etkinliğe Türkiye'den aralarında Berk Oktay, Anıl Altan ve Duygu Mercan'ın bulunduğu oyuncular konuk olarak katıldı. Oyuncu Hülya Koçyiğit de etkinlikte onur konuğu olarak yer aldı.

Şehitler için saygı duruşunun yapıldığı, Türkiye ve Azerbaycan milli marşlarının seslendirildiği gösterim öncesinde etkinliğin gerçekleştirilmesinde katkısı bulunanlara ve Türkiye'den davet edilen sinemacılara plaket takdim edildi.

Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Akgün, etkinlikte yaptığı konuşmada, Türk sinema ve dizi sektörünün başarılarından ve kaydettiği gelişmelerden bahsetti.

Akgün, "Bizim anlatacak çok güzel hikayelerimiz var. Türk hayatı temizdir, insanidir, kuşatıcıdır. Bunları yaşatacak ve anlatacak sinemacılara ve yapımcılara ihtiyaç var." ifadelerini kullandı.

Sinema sektörünün anlatım gücüne vurgu yapan Akgün, Türk dünyasında sinemaya ilişkin ortak etkinliklerin artırılması gerektiğini vurguladı.

Azerbaycan Kültür Bakan Yardımcısı Yusifova, bu etkinliğin sadece sinema gösterimi değil, Türk devletlerinin birliğinin sanat diliyle ifadesi olduğunu söyledi.

Yusifova, Türk Devletleri Teşkilatına üye ülkelerin sinema alanındaki ilişkilerini geliştirmesi ve ortak yapımlarda bulunması gerektiğini kaydetti.

Yerli Düşünce Derneği Başkanı Gündoğdu ise hem Azerbaycan hem de Türkiye kültür bakanlıklarının Türk Film Günleri'ne destek vererek "bir millet, iki devlet" sözlerini fiilen gösterdiklerini belirtti.

Filmler ücretsiz gösterilecek

Bakülüler, 30 Eylül'e kadar sürecek etkinlik kapsamında "Gelin" filminin yanı sıra "Narginli Sona Hüzün Günü", "Şımarık", "Aşk Bağları", "Akıldan Kalbe" ve "Rafadan Tayfa: Kapadokya" filmlerini ücretsiz izleyebilecek.