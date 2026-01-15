Haberler

Bakü'de Miraç Kandili idrak edildi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de Miraç Kandili dolayısıyla düzenlenen programda, cami cemaatine vaaz veren Zeki Yavuzyılmaz, Miraç hadisesinin İslam inancındaki önemini ve bu gecenin manevi arınma açısından taşıdığı anlamı vurguladı. Katılımcılar, Türkiye ve Azerbaycan dahil tüm İslam âlemi için dua etti.

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de, Miraç Kandili dolayısıyla program düzenlendi.

Bakü Türk Şehirliği Camisi'nde gerçekleştirilen program, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Kandil gecesi dolayısıyla camide bir araya gelen vatandaşlar, namaz kılarak ve dualar ederek Miraç Kandili'ni idrak etti.

Programda, İstanbul Anadolu Dini İhtisas Merkezi Eğitim Görevlisi Zeki Yavuzyılmaz vaaz verdi.

Miraç hadisesinin İslam inancındaki önemine işaret eden Yavuzyılmaz, bu mübarek gecenin manevi arınma, sabır ve kardeşlik duygularının güçlendirilmesi açısından taşıdığı anlamı anlattı.

Yavuzyılmaz, Miraç'ın, müminler için ibadet bilincini pekiştiren ve ahlaki sorumlulukları hatırlatan önemli bir dönüm noktası olduğunu vurguladı.

Vaazın ardından cemaat, başta Türkiye ve Azerbaycan olmak üzere tüm İslam alemi için barış, huzur ve esenlik temennisiyle dua etti.

Kaynak: AA / Ruslan Rehimov - Güncel
Adana'da 2 çocuğunu tabancayla öldüren baba intihar etti

Çocuklarını gözünü kırpmadan katledip canına kıydı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Nahçıvan'da şofbenden sızan gazdan zehirlenen 2 Türk öğrenci öldü

Türk gençler, okumak için gittikleri ülkede can verdi
Beşiktaş-Ankara Keçiörengücü maçına damga vuran görüntü

Beşiktaş- Keçiörengücü maçına damga vuran görüntü
Mahkeme salonunda görüntülendi: İşte Ekrem İmamoğlu'nun son hali

Bu görüntüsünü unutun: İşte İmamoğlu'nun son hali
Kan donduran cinayette sır perdesi kalktı! Katil arkadaşı çıktı

Kan donduran cinayette sır perdesi kalktı! Katil arkadaşı çıktı
Nahçıvan'da şofbenden sızan gazdan zehirlenen 2 Türk öğrenci öldü

Türk gençler, okumak için gittikleri ülkede can verdi
Oyuna girdi, 2 dakika sonra gol attı! Konyaspor, Bodrum FK engelini yeni transferiyle aştı

Yeni transfer ilk maçında oyuna girdi, 2 dakika sonra 3 puanı getirdi
Para poşetini çöpe attı, çöp poşetiyle bankaya gitti

Elindeki poşeti çöpe attı, bankaya gidince hayatının şokunu yaşadı