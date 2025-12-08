Bakü'de, 'İslam İşbirliği Teşkilatı Kültür Festivali: Bakü Yaratıcı Hafta-2025'in resmi açılışı yapıldı

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de "İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Kültür Festivali: Bakü Yaratıcı Hafta-2025"in resmi açılışı yapıldı.

Azerbaycan Kültür Bakanı Adil Kerimli'nin ev sahipliğinde Bakü Kongre Merkezi'nde düzenlenen etkinliğe, Pakistan Kültür Bakanı Aurangzeb Khan Khichi, Mısır Kültür Bakanı Ahmed Fouad Hanno, Libya Kültür Bakanı Mebruke Tuği ve Filistin Kültür Bakanı İmadüddin Abdullah Selim Hamdan katıldı.

Türkiye'nin "onur konuğu" olduğu etkinlikte, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, Yunus Emre Enstitüsü Başkanı Abdurrahman Aliy, Sinema Genel Müdürü Birol Güven ve Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Birol Akgün yer aldı.

Azerbaycan Kültür Bakanı Kerimli, etkinlikte yaptığı konuşmada, festivalin tüm İslam dünyasından yaratıcı endüstri temsilcileri için diyalog, ortaklık ve yeni fikirler platformu rolü oynayacağını söyledi.

Kerimli, yaklaşık 50 ülkeden 300'den fazla uluslararası katılımcının, aynı zamanda 5 binden fazla ziyaretçinin beklendiği etkinliğin yaratıcı endüstri alanında faaliyet gösteren tüm katılımcıların bağlantılarının genişlemesine ve gelişmesine önemli katkı sağlayacağını aynı zamanda ziyaretçilere çeşitli yaratıcı ve yenilikçi çözümler sunacağını belirtti.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Alpaslan da konuşmasında, İİT'ye üye devletler olarak, kültürel mirası koruma ve tanıtma konusunda büyük bir sorumluluk taşıdıklarını söyledi.

Alpaslan, İslam ülkelerinin gelenek, dil, tarihi mekanlarının sadece İslam dünyası için değil, tüm insanlık için de paha biçilmez bir mirası temsil ettiğini vurgulayarak, "Ortak kültürel projeleri ilerletmek ve müşterek mirasımızın görünürlüğüne katkıda bulunmak için İslam İşbirliği Teşkilatı kurumlarıyla yakın çalışmaya devam ediyoruz." dedi.

Kültür ve yaratıcı endüstriler alanında Türkiye'de yürütülen faaliyetleri ve sağlanan devlet desteklerini anlatan Alpaslan, "Kültürel kimliğimizi koruma, yaratıcı ifadeyi destekleme ve ülkelerimiz arasındaki işbirliğini derinleştirme kararlılığımızı yeniden teyit edelim." diye konuştu.

Açılış töreninin ardından katılımcılar, çeşitli yaratıcı endüstrilerin yer aldığı sergiyi gezdi.

"Medeni ve yaratıcı endüstriler forumu", "Medeni ve yaratıcı endüstriler sergisi", sinema filmi gösterimleri, İİT ülkelerinin genç ve tanınmış tasarımcılarının sunumlarından oluşan moda gösterisi, oyun teknolojileri zirvesi ile tiyatro, müzik, dans ve animasyon alanlarıyla ilgili çeşitli niteliklerde kültürel projelerin yapılması planlanan etkinlik 11 Aralık'a kadar sürecek.