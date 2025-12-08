Haberler

Bakü'de, "İslam İşbirliği Teşkilatı Kültür Festivali: Bakü Yaratıcı Hafta-2025"in resmi açılışı yapıldı

Bakü'de, 'İslam İşbirliği Teşkilatı Kültür Festivali: Bakü Yaratıcı Hafta-2025'in resmi açılışı yapıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de, 'İslam İşbirliği Teşkilatı Kültür Festivali: Bakü Yaratıcı Hafta-2025' açılışı gerçekleşti. Etkinliğe katılan bakanlar ve uluslararası temsilciler, festivalin yaratıcı endüstrilere katkısını vurguladı.

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de "İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Kültür Festivali: Bakü Yaratıcı Hafta-2025"in resmi açılışı yapıldı.

Azerbaycan Kültür Bakanı Adil Kerimli'nin ev sahipliğinde Bakü Kongre Merkezi'nde düzenlenen etkinliğe, Pakistan Kültür Bakanı Aurangzeb Khan Khichi, Mısır Kültür Bakanı Ahmed Fouad Hanno, Libya Kültür Bakanı Mebruke Tuği ve Filistin Kültür Bakanı İmadüddin Abdullah Selim Hamdan katıldı.

Türkiye'nin "onur konuğu" olduğu etkinlikte, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, Yunus Emre Enstitüsü Başkanı Abdurrahman Aliy, Sinema Genel Müdürü Birol Güven ve Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Birol Akgün yer aldı.

Azerbaycan Kültür Bakanı Kerimli, etkinlikte yaptığı konuşmada, festivalin tüm İslam dünyasından yaratıcı endüstri temsilcileri için diyalog, ortaklık ve yeni fikirler platformu rolü oynayacağını söyledi.

Kerimli, yaklaşık 50 ülkeden 300'den fazla uluslararası katılımcının, aynı zamanda 5 binden fazla ziyaretçinin beklendiği etkinliğin yaratıcı endüstri alanında faaliyet gösteren tüm katılımcıların bağlantılarının genişlemesine ve gelişmesine önemli katkı sağlayacağını aynı zamanda ziyaretçilere çeşitli yaratıcı ve yenilikçi çözümler sunacağını belirtti.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Alpaslan da konuşmasında, İİT'ye üye devletler olarak, kültürel mirası koruma ve tanıtma konusunda büyük bir sorumluluk taşıdıklarını söyledi.

Alpaslan, İslam ülkelerinin gelenek, dil, tarihi mekanlarının sadece İslam dünyası için değil, tüm insanlık için de paha biçilmez bir mirası temsil ettiğini vurgulayarak, "Ortak kültürel projeleri ilerletmek ve müşterek mirasımızın görünürlüğüne katkıda bulunmak için İslam İşbirliği Teşkilatı kurumlarıyla yakın çalışmaya devam ediyoruz." dedi.

Kültür ve yaratıcı endüstriler alanında Türkiye'de yürütülen faaliyetleri ve sağlanan devlet desteklerini anlatan Alpaslan, "Kültürel kimliğimizi koruma, yaratıcı ifadeyi destekleme ve ülkelerimiz arasındaki işbirliğini derinleştirme kararlılığımızı yeniden teyit edelim." diye konuştu.

Açılış töreninin ardından katılımcılar, çeşitli yaratıcı endüstrilerin yer aldığı sergiyi gezdi.

"Medeni ve yaratıcı endüstriler forumu", "Medeni ve yaratıcı endüstriler sergisi", sinema filmi gösterimleri, İİT ülkelerinin genç ve tanınmış tasarımcılarının sunumlarından oluşan moda gösterisi, oyun teknolojileri zirvesi ile tiyatro, müzik, dans ve animasyon alanlarıyla ilgili çeşitli niteliklerde kültürel projelerin yapılması planlanan etkinlik 11 Aralık'a kadar sürecek.

Kaynak: AA / Ruslan Rehimov - Güncel
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yunanistan'da pitbull dehşeti: 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Küçük çocuğun kan donduran sonu! Geriye bu fotoğraflar kaldı
Bahis soruşturmasında aralarında ünlü isimlerinde bulunduğu 29 isim için tutuklama talebi

Futbol dünyasının ünlü isimleri için tutuklama talebi
Kabe'ye gidecekler dikkat! Bundan sonra yasak olacak

Kabe'ye gidecekler dikkat! Bundan sonra yasak olacak
Ahmet Çakar'ın gözaltı kararı sağlık sorunları nedeniyle kaldırıldı

Hastaneye kaldırılan Ahmet Çakar hakkında karar çıktı
Yunanistan'da pitbull dehşeti: 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Küçük çocuğun kan donduran sonu! Geriye bu fotoğraflar kaldı
Dev bankalar beklentilerini tek tek açıkladı: Altın için çılgın tahmin

Altın için çılgın tahmin
Mert Hakan Yandaş'ın ifadesinden bomba itiraf: Fenerbahçeli futbolcu arkadaşlarımla oynadık

İfadesinden bomba itiraf: Fenerbahçeli futbolcu arkadaşlarımla oynadık
7.6 ile sallandılar ama yıkılmadılar! O görüntüler gündem oldu

7.6 ile sallandılar ama yıkılmadılar!
Yeni imajı bomba: Aleyna Tilki artık sarışın değil

Yeni imajı bomba: Aleyna Tilki artık sarışın değil
Dayısının diri diri toprağa gömdüğü çocuğun ilk isteği yürek burktu

Toprağa gömülü halde bulunan çocuğun ilk isteği yürek burktu
Asgari ücret için en güçlü zam oranı belli oldu

Asgari ücret için en güçlü zam oranı belli oldu
Belediye başkanının sopayla gençleri dövdüğü iddia edildi

Belediye başkanı, misafir gençlere sopa ile saldırdı
Ne et ne tavuk ne de sucuk! Bu döner Türkiye'de ilk

Ne et ne tavuk ne de sucuk! Bu döner Türkiye'de ilk
title