Bakü'de, "15 Aralık Dünya Türk Dili Ailesi Günü" dolayısıyla konferans düzenlendi

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de, "15 Aralık Dünya Türk Dili Ailesi Günü" kapsamında konferans düzenlendi.

Bakü Yunus Emre Enstitüsünün organizatörlüğünde Bakü Devlet Üniversitesinde (BDÜ) yapılan "Türk Dili Ailesinin Önünde Yeni Ufuklar" başlıklı konferansa akademisyenler, öğrenciler ve davetliler katıldı.

BDÜ Şarkiyat Fakültesi Dekanı Doç. Dr. Aydan Handan, konferansta yaptığı konuşmada, Türk dili ailesinin yalnızca dilbilimciler için ilgi çekici bir bilimsel konu olmadığını, aynı zamanda ortak kültürün, kimlik hafızasının ve kardeş halklar arasındaki köprünün simgesi olduğunu söyledi.

Handan, "Bu ortak dil ailesinin devamı olarak günümüzde Türk devletleri arasında birliğin güçlendirilmesi hem tarihi bir sorumluluk hem de gelecekteki gelişim için büyük bir fırsattır." diye konuştu.

Bakü Yunus Emre Enstitüsü Koordinatörü Gökhan Seyhan da konuşmasında, Enstitünün dil ve kültür alanındaki misyonunu anlattı.

Seyhan, "Yunus Emre Enstitüsü olarak bizler, Türkçeyi dünyaya öğretmenin ötesinde, Türk dilinin taşıdığı kültürü, değerleri ve insan anlayışını da yaşatmayı görev biliyoruz. Türkçeyi, geçmişten geleceğe uzanan bir gönül dili olarak ele alıyor, bu büyük dil ailesinin birlik ve sürekliliğine katkı sunuyoruz. İnanıyoruz ki Türk dili, dün olduğu gibi bugün de yarın da güçlüdür. Bu dil ailesi, köklerinden aldığı güçle geleceğe yürümeye devam edecektir." dedi.

Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şükrü Haluk Akalın da Türk dili ailesinin halihazırda 12 milyon kilometrekarelik bir coğrafyada, 300 milyona yaklaşan konuşur sayısıyla yeryüzünün en köklü ve yaygın dilleri arasında yer aldığını vurguladı.

Akalın, "Bugün 20 yazı dili ve konuşma dilleriyle Türk dili ailesi edebi dillerden, bilim dillerinden oluşmaktadır. Kitle iletişim araçları, radyo televizyon yayınları, dizilerimiz ve müziğimiz sayesinde Türkçenin sesi dünyanın dört bir köşesine ulaşıyor. Bütün bunlar Türk dili ailesinin önünde yeni ufukların açıldığını gösteriyor. UNESCO Dünya Türk Dili Ailesi Günümüz kutlu olsun." ifadelerini kullandı.