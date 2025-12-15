Haberler

Bakü'de, "15 Aralık Dünya Türk Dili Ailesi Günü" dolayısıyla konferans düzenlendi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Azerbaycan'ın Bakü şehrinde, '15 Aralık Dünya Türk Dili Ailesi Günü' etkinlikleri kapsamında 'Türk Dili Ailesinin Önünde Yeni Ufuklar' konulu bir konferans gerçekleştirildi. Akademisyenler ve davetlilerin katıldığı konferansta Türk dili ailesinin önemi vurgulandı.

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de, "15 Aralık Dünya Türk Dili Ailesi Günü" kapsamında konferans düzenlendi.

Bakü Yunus Emre Enstitüsünün organizatörlüğünde Bakü Devlet Üniversitesinde (BDÜ) yapılan "Türk Dili Ailesinin Önünde Yeni Ufuklar" başlıklı konferansa akademisyenler, öğrenciler ve davetliler katıldı.

BDÜ Şarkiyat Fakültesi Dekanı Doç. Dr. Aydan Handan, konferansta yaptığı konuşmada, Türk dili ailesinin yalnızca dilbilimciler için ilgi çekici bir bilimsel konu olmadığını, aynı zamanda ortak kültürün, kimlik hafızasının ve kardeş halklar arasındaki köprünün simgesi olduğunu söyledi.

Handan, "Bu ortak dil ailesinin devamı olarak günümüzde Türk devletleri arasında birliğin güçlendirilmesi hem tarihi bir sorumluluk hem de gelecekteki gelişim için büyük bir fırsattır." diye konuştu.

Bakü Yunus Emre Enstitüsü Koordinatörü Gökhan Seyhan da konuşmasında, Enstitünün dil ve kültür alanındaki misyonunu anlattı.

Seyhan, "Yunus Emre Enstitüsü olarak bizler, Türkçeyi dünyaya öğretmenin ötesinde, Türk dilinin taşıdığı kültürü, değerleri ve insan anlayışını da yaşatmayı görev biliyoruz. Türkçeyi, geçmişten geleceğe uzanan bir gönül dili olarak ele alıyor, bu büyük dil ailesinin birlik ve sürekliliğine katkı sunuyoruz. İnanıyoruz ki Türk dili, dün olduğu gibi bugün de yarın da güçlüdür. Bu dil ailesi, köklerinden aldığı güçle geleceğe yürümeye devam edecektir." dedi.

Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şükrü Haluk Akalın da Türk dili ailesinin halihazırda 12 milyon kilometrekarelik bir coğrafyada, 300 milyona yaklaşan konuşur sayısıyla yeryüzünün en köklü ve yaygın dilleri arasında yer aldığını vurguladı.

Akalın, "Bugün 20 yazı dili ve konuşma dilleriyle Türk dili ailesi edebi dillerden, bilim dillerinden oluşmaktadır. Kitle iletişim araçları, radyo televizyon yayınları, dizilerimiz ve müziğimiz sayesinde Türkçenin sesi dünyanın dört bir köşesine ulaşıyor. Bütün bunlar Türk dili ailesinin önünde yeni ufukların açıldığını gösteriyor. UNESCO Dünya Türk Dili Ailesi Günümüz kutlu olsun." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Ruslan Rehimov - Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özel'in 'Cemevi, Cümbüş evi' iddiasına ateş püskürdü

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı küplere bindiren "Cümbüş evi" iddiası
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yolcu otobüsünde şüpheli ölüm! Muavin koltuğunda hareketsiz halde buldu

Yolcu otobüsünde şüpheli ölüm! Muavin fark etti, polis harekete geçti
İşte 1.5 milyar lira nafaka isteyen Revna Sarıgül'e sunulan teklif

İşte 1.5 milyar lira nafaka isteyen gelinine sunduğu teklif
Üsküdar'da yeni başkan eski başkanın makam aracını köpeğine tahsis etti iddiası

Olay iddia: Eski başkanın makam aracını köpeğine tahsis etti
Manifest'e 'müstehcenlik'ten hapis cezası

Manifest'e 'müstehcenlik'ten hapis cezası
Yolcu otobüsünde şüpheli ölüm! Muavin koltuğunda hareketsiz halde buldu

Yolcu otobüsünde şüpheli ölüm! Muavin fark etti, polis harekete geçti
Memura yapılacak zam için yeni hesap

Memurlar için yeni zam hesabı
Taraftarlar şokta! Galatasaray'da Singo depremi

Taraftarlar şokta! Galatasaray'da Singo depremi
ABD'nin uykularını kaçıran görüntü! Çin insansız denizaltıları test etmeye başladı

ABD'nin uykularını kaçıran görüntü! Testlere resmen başladılar
Plaj katliamı sonrası Müslüman mezarlığına domuz kafaları bırakıldı

Plaj katliamı sonrası Müslüman mezarlığında kirli provokasyon
Boşandı, tarzını değiştirdi! Ebru Gündeş'in mini şortluyla olan pozu dikkat çekti

Boşandı, tarzını değiştirdi! Mini şortluyla pozu dikkat çekti
Evin en güzel odasını onlara tahsis etti: Kilosu tamı tamına 10 bin lira

Evin en güzel odasında onları besliyor: Kilosu 10 bin lira
Hatay'da 4.2 büyüklüğünde deprem

6 Şubat'ta çok büyük kayıplar verdiğimiz kent fena sallandı
BAE Devlet Başkanı Al Nahyan, Türklerin katili 3. Makarios'un anıtına çelenk bıraktı

Bu fotoğraf Türkiye ile büyük kriz çıkarır
title