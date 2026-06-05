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Bakü'de, Azerbaycanlı ve Türk kadınlar ortak kermes düzenledi

Bakü'de, Azerbaycanlı ve Türk kadınlar ortak kermes düzenledi
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Azerbaycanlı ve Türk kadınların Bakü'de düzenlediği kermesten elde edilecek gelir, yetim ve öksüz çocuklara destek amacıyla kullanılacak.

Azerbaycanlı ve Türk kadınların Bakü'de düzenlediği kermesten elde edilecek gelir, yetim ve öksüz çocuklara destek amacıyla kullanılacak.

Türk hayırseverler tarafından kurulan ve uzun yıllardır Azerbaycan'da faaliyet gösteren Gençliğe Yardım Fonunda (GYF) düzenlenen kermeste, kadınların hazırladığı el işi ürünler ve çeşitli yiyecekler satışa sunuldu.

Etkinliğe, Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Birol Akgün'ün eşi Zühre Akgün, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Bakü Temsilcisi Büyükelçi Ufuk Turganer, Bakü Büyükelçiliği müşavirleri, iş insanları ve çok sayıda davetli katıldı.

Şehitlerin anısına saygı duruşunda bulunulması ve Türkiye ile Azerbaycan milli marşlarının okunmasıyla başlayan programda konuşan Zühre Akgün, etkinliğin dayanışma ve yardımlaşma açısından önemli bir anlam taşıdığını belirtti.

Böylesine anlamlı bir organizasyonun parçası olmaktan memnuniyet duyduğunu ifade eden Akgün, "Bizler bugün buraya sadece bir kermese katılmak için gelmedik. Bir insanın hayatına dokunmak, bir tebessüme vesile olmak ve en önemlisi 'Yalnız değilsiniz' mesajını vermek için toplandık." dedi.

Katılımcılar ve gönüllülerin iyilik zincirine katkı sunmak amacıyla bir araya geldiğini kaydeden Akgün, bugün ortaya konulan dayanışma ruhunun ihtiyaç sahibi birçok insana umut olacağına inandığını söyledi.

GYF Başkanı Salih Zeki Meriç de Türk ve Azerbaycanlı kadınların ortaklaşa düzenlediği kermeslerin gelenek haline geldiğini dile getirdi.

İki gün sürecek kermesten elde edilecek gelir, yetim ve öksüz çocuklara ulaştırılacak.

Kaynak: AA / Ruslan Rehimov
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