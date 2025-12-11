Haberler

Bursalı öğrencilere Bakü'den mektup geldi

Güncelleme:
Bursa Azerbaycan İnovasyon ve Dayanışma Derneği tarafından düzenlenen 'Bakü-Bursa Okul Kardeşliği' projesi kapsamında, öğrenciler mektuplaştı ve görüntülü görüşmeler gerçekleştirdi. Dernek Başkanı Nağdalıyev, kültürel köprüler kurmaya devam edeceklerini vurguladı.

Bursa Azerbaycan İnovasyon ve Dayanışma Derneği (BAİDD) tarafından düzenlenen "Bakü-Bursa Okul Kardeşliği" projesi kapsamında öğrenciler birbirleriyle mektuplaştı.

Koç Ortaokulu öğrencilerinin 22 Ekim'de yazdığı mektuplara Bakü'deki öğrenciler de karşılık verdi. Bakü'den gelen mektuplar öğrencilere dağıtıldı. Her iki ülkenin öğrencileri daha sonra görüntülü görüşme gerçekleştirildi.

Dernek Başkanı Latife Nağdalıyev BAİDD olarak, Türkiye-Azerbaycan kardeşliğini genç nesillerin yüreğinde yaşatmaya ve kültürler arasında köprüler kurmaya devam edeceklerini bildirdi.

Nağdalıyev, Bakü 191 Saylı Tam Orta Mektep ve Koç Ortaokulu öğrencileri arasında kurulan gönül köprüsünün kalemlerden dökülen samimi cümlelerle daha da güçleneceğini söyledi.

Program kapsamında BAİDD Gençlik Kolları tarafından sahnelenen Azerbaycan halk dansı, büyük beğeni topladı. Öğrenciler de geleneksel kıyafetleriyle bu özel anlara eşlik ederek sahneyi renklendirdi.

Kaynak: AA / Fatma Nur Söğütlü - Güncel
